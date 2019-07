72-Jähriger von Burschen attackiert und beraubt

Zum Raubüberfall kam es gegen 2.15 Uhr in der Innsbrucker Reichenauerstraße. „Ein Jugendlicher, der in Begleitung eines Kollegen war, bat im Eingangsbereich eines Hauses den 72-jährigen Einheimischen um Geld. Der Mann gab dem unbekannten Täter dann einen Euro, was diesem aber zu wenig war“, erklärt ein Ermittler und ergänzt: „Daraufhin wurde der 72-Jährige von den Jugendlichen attackiert. Außerdem raubten sie ihm die Geldtasche.“