Schock im Italien-Urlaub: Wohnmobil plötzlich weg

Mit kurzer Hose, T-Shirt und Badeschlapfen – so standen am vergangenen Sonntag ein Grazer und seine Freundin da, nachdem ihnen in Italien das Campingmobil samt Bargeld, Schmuck und Dokumenten gestohlen wurde. Einheimische, ein Schweizer Ehepaar und eine Freundin halfen dem Paar, nur nicht unser Außenamt!