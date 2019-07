Raser mit im Pkw eingebauten Laserblocker erwischt

00Einen illegalen Laserblocker hatte ein Deutscher (41), der am Mittwoch mit seinem PS-starken Luxuswagen über die Tauernautobahn in Flachau raste, eingebaut. Da die Radarpistole eine Fehlermeldung anzeigte, wussten die kontrollierenden Polizisten sofort Bescheid. Der Mann musste 2000 Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen. Später wurde auch noch auf der Pinzgauer Straße in Schwarzach ein Tiroler gestoppt, der einen Blocker eingebaut hatte.