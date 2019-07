Überfüllter Tiertransporter aus Verkehr gezogen

Einen überladenen Tiertransporter hat am Montag die Landesverkehrsabteilung in der Südsteiermark aus dem Verkehr gezogen. Der slowenische Lkw hatte 31 Rinder, die zur Schlachtung nach Graz geführt wurden, geladen. Laut Polizei fanden die Beamten Übertretungen nach den Tierschutzbestimmungen und stellten auch 18 technische Mängel fest - davon zehn mit Gefahr in Verzug.