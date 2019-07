Bootsunfall: Urteil bestätigt, Strafe herabgesetzt

Nach dem tödlichen Drama am Wörthersee im Jahr 2017 - ein Insasse war damals aus einem Boot gefallen, mit dem Kopf in die Schiffsschraube geraten und gestorben - hat das Oberlandesgericht Graz am Dienstag in einer Berufungsverhandlung das Urteil gegen den nun 46-jährigen Niederösterreicher inhaltlich bestätigt. Allerdings wurde die unbedingte Haftstrafe - aufgrund der langen Verfahrensdauer - von zehn auf neuneinhalb Monate verkürzt.