Festspiele kurbeln die Wirtschaft ordentlich an

Eigentlich müsste der Finanzminister niederknien, wenn es um die Festspiele geht, meinte Landeshauptmann Wilfried Haslauer unlängst. Stattliche 77 Millionen Euro an Steuern und Abgaben gehen auf die Festspiele zurück. In einer Studie der Wirtschaftskammer kamen 2016 erstmals alle Zahlen auf den Tisch. 183 Millionen Euro beträgt die Wertschöpfung, 2800 Arbeitsplätze werden gesichert. Dem gegenüber stehen jetzt rund 100 Millionen, die investiert werden sollen. Das Große Haus – es gehört dem Bund – ist in die Jahre gekommen. Die Bundesimmobiliengesellschaft erhebt gerade die Kosten.