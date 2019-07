Senegal schlägt Tunesien und steht im Finale

Beide Mannschaften vergaben in der regulären Spielzeit Elfmeter: Senegals Tormann Alfred Gomis hielt in der 75. Minute einen schwach geschossenen Handelfmeter von Ferjani Sassi. Henri Saivet scheiterte an Mouez (80.). In der 113. Minute entschied Schiedsrichter Bamlak Tessema aus Äthiopien zunächst erneut auf Handelfmeter für Tunesien, nachdem Salif Sane seinem Mitspieler Kalidou Koulibaly den Ball an die Hand geköpfelt hatte. Nach Ansicht der Videobilder nahm er die Entscheidung jedoch zurück.