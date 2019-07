WM-Champ und Trump-Kritikerin homophob beschimpft

Weltmeisterin, Torschützenkönigin, Spielerin des Turniers, Trump-Kritikerin und bekennende Kämpferin für Homosexuelle: Letztere Funktion bringt US-Kick-Superstar Megan Rapinoe jetzt offenbar Ärger ein. Weil sie bei der Weltmeister-Feier in New York lautstark für „mehr Liebe und weniger Hass“ eintrat, erntet sie in der Heimat ihrerseits Hass, auch in Form homophober Beleidigungen. (Das Video oben vermittelt Eindrücke von der WM-Feier.)