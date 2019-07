Sex-Übergriffe bei Tiroler Festspielen bestätigt

Eine erste Entscheidung in der Causa Kuhn, dem Künstlerinnen 2018 in einem offenen Brief sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch vorgeworfen haben, liegt jetzt am Tisch. Die außergerichtliche Prüfung des Senats der Gleichbehandlungskommission (GBK), für die sich nicht nur LR Beate Palfrader, sondern auch Festspiel-Präsident Hans Peter Haselsteiner ausgesprochen hatten, kam zu folgendem Ergebnis: „Der Senat I der GBK gelangt zur Ansicht, dass eine sexuelle Belästigung gemäß §6 Abs. 1 Z 1 GlBG durch die Tiroler Festspiele Erl Betriebsges.m.b.h. vorliegt.“