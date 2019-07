Leoben und Kapfenberg bekommen nun Zuzugs-Manager

10.000 Menschen pendeln jeden Werktag nach Leoben ein, gut 8000 sind es in Kapfenberg. In beiden Städten brummt, wie in der ganzen Region, die Wirtschaft - Fachkräfte, auch aus dem Ausland, werden gesucht. Eigene Zuzugsmanager sollen nun die Neuankömmlinge bei ihrem Start in der Obersteiermark unterstützen.