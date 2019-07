Umbau beginnt: Stadt reißt Volksgarten-Sauna ab

Am Dienstag soll der Bauausschuss des Gemeinderats die Pläne absegnen. Eine Mehrheit gilt als fix, zumal es in den vergangenen beiden Jahren ein intensives Bürgerbeteiligungsverfahren gab. Offen ist, wer den Kiosk betreibt, an dem es nicht nur Getränke, Snacks, Eis und freies WLAN, sondern auch Liegestühle zum Ausleihen geben soll.