Deutscher TV-Star suchte Samenspender über Tinder

Doch das Glück währte nur kurz. „Bei der Nackenfalten-Messung per Ultraschall in der zwölften Woche stellte sich heraus, dass mein Ungeborenes an Trisomie 21, einem Herzfehler und anderen gravierenden Fehlbildungen leidet. Mein Kind war nicht lebensfähig.“ Die Schwangerschaft musste unterbrochen werden.