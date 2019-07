Keine Tabellen mehr für junge steirische Kicker

Und der Ex-Profi will jetzt sogar noch weiter gehen: „Wir wollen schon im Herbst die Tabellen im U11-Bewerb abschaffen und in weiterer Folge auch in der U12.“ In Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich und im Burgenland gilt das übrigens schon ab sofort. Einzig Kärnten ist anders: Da gibt es Tabellen schon ab der U9.