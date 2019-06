Häftling (38) plante Ausbruch samt Geiselnahme

In einem Gefängnis herrscht naturgemäß eine sehr angespannte Stimmung. Oftmals wird diese durch einzelne Häftlinge weiter verschärft. In der Justizanstalt Graz-Jakomini etwa zündete ein Untersuchungshäftling im Mai seine Zelle an. Nun entdeckten die Beamten bei ihm mehrstufige Flucht- und Geiselnahme-Pläne!