US-Kapitänin pfeift auf „beschissenes Weißes Haus“

Megan Rapinoe, Kapitänin des US-Frauenfußball-Nationalteams, hat überhaupt keine Lust auf einen Besuch bei Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Das machte sie in einem am Dienstag veröffentlichten Video-Interviewausschnitt des US-Fußballmagazins „Eight By Eight“ mit drastischen Worten deutlich: „I‘m not going to the fucking White House“ („Ich werde nicht in das beschissene Weiße Haus gehen.“)