Salzburg in der CL: „Haben nur so eine Chance“

Seit dem Amtsantritt von Roger Schmidt im Sommer 2012 steht Red Bull Salzburg für Powerfußball. Auch wenn es etwa unter dem Katalanen Oscar Garcia (2016-2017) nicht ganz so rasant zuging. Aber wenn man Jesse Marsch, dem Nachfolger des zu Gladbach abgewanderten Erfolgstrainers Marco Rose, zuhört, dürften die Bullen wieder zu einer extremeren Ausprägung der ohnehin schon intensiven Spielauslegung tendieren. Der US-Amerikaner, der in der Vorsaison bei Ralf Rangnick in Leipzig die Red Bull-DNA aufsog, am Montag in Salzburg die Vorbereitung einläutete, wollte sich zwar noch nicht allzu tief in seine (Taktik-)Karten blicken lassen, sagte aber: „Pressing, Gegenpressing. Darauf legen wir Wert!“