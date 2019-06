Platter hält „unverrückbar“ an Fahrverboten fest

Trotz Klagsdrohung aus Deutschland hält Tirols Landeshauptmann Günther Platter „unverrückbar“ an den umstrittenen Fahrverboten und an der Lkw-Blockabfertigung fest. „Die Position ist klar: Wir bleiben dabei, was diese Fahrverbote betrifft für Pkw, damit wir nicht einen kompletten Verkehrsstillstand in den Ortschaften haben. Wir bleiben dabei, dass die Blockabfertigung weiter fortgesetzt wird, weil wir es tun müssen. Beides ist EU-konform. Der Dialog hat aber stattzufinden“, sagte Platter, der am Dienstag EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel traf.