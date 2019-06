Platter sieht deutscher Klage „gelassen“ entgegen

„Krone“: Nun reicht es Deutschland bezüglich Fahrverboten in Tirol. Eine EU-Klage gegen Österreich und damit Tirol wird angestrebt.

Günther Platter: Wenn Deutschland oder Bayern eine Klage gegen unsere Fahrverbote auf ausgewählten Landesstraßen sowie gegen die Lkw-Blockabfertigungen für sinnvoll erachten, sollen sie es machen. Klüger wäre es, an Maßnahmen für die Bevölkerung und nicht an Klagen zu arbeiten.