Kurios! Suarez will Elfer nach Goalie-„Handspiel“!

Der Goalie hatte einen Schuss von Suarez aus spitzem Winkel am Fünfmeterraum in den Corner abgewehrt. Suarez riss die Arme in die Höhe und reklamierte sichtbar Richtung Schiedsrichter: Handspiel! „Eine surrealistische Reaktion“, schrieb das spanische Fußball-Portal „Marca“.