Leichenfund: Seniorin an Lungenembolie gestorben

Jene 83 Jahre alte Frau, die tot in einem Haus im Bezirk Amstetten gefunden wurde, ist an einer Lungenembolie gestorben. „Das hat der vorläufige Obduktionsbericht ergeben“, sagte Karl Fischer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Dienstag. Die Ermittlungen gegen zwei Personen aus dem familiären Umfeld der Seniorin werden dem Sprecher zufolge dennoch weitergeführt.