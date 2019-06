Schauspielerin Brigitte Swoboda (76) gestorben

Begonnen hat Swobodas Karriere allerdings am Theater. Einen sensationellen Erfolg feierte sie 1968 als Birgit in Wolfgang Bauers „Magic Afternoon“ im Ateliertheater. Bald darauf engagierte sie Gustav Manker am Wiener Volkstheater, das lange ihre künstlerische Heimat sein sollte. Dort spielte sie unter anderem mit Helmut Qualtinger, Heinz Petters, Dolores Schmidinger und Hilde Sochor. Besonders in Nestroy-Stücken wusste Swoboda zu brillieren, sie war auch Trägerin des Nestroy-Rings.