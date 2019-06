Mit 1,6 Promille unter Sattelzug gerast

Mehrere Schutzengel waren dieser Tage auf Österreichs Straßen unterwegs. Während am Montagabend ein Lenker in Wiener Neustadt unverletzt aus seinem gegen einen Brückenpfeiler geschleuderten Wrack kletterte, konnte sich bei Oed in Niederösterreich ein Betrunkener aus seinem unter einem Sattelzug eingeklemmten Auto befreien.