Warum die Leobner bald alles doppelt sehen . . .

„Die Organisation dieser Zusammenkunft ist für mich eine Herzenssache“, betont Herzog - und das, obwohl er nicht einmal im Sternzeichen Zwilling ist. Bereits in seiner Zeit als Touristiker im oberösterreichischen Bad Ischl hat er das internationale Zwillingstreffen zweimal durchgeführt (2009 und 2010). Seit einem Jahr leitet Herzog den Tourismusverband in Leoben und hat die Veranstaltung nun in die Obersteiermark geholt.