Regen nützte nichts: Noch Glutnester vorhanden!

Für die Einsatzkräfte ist es sehr herausfordernd, einen Waldbrand völlig unter Kontrolle zu bringen. Das zeigt sich in diesen Tagen im Tiroler Karwendelgebirge bei Absam. Die Löscharbeiten wurden am Sonntag fortgeführt. Es habe in der Nacht in diesem Gebiet zwar rund 15 Liter pro Quadratmeter geregnet, dies sei aber noch immer etwas zu wenig gewesen, sagte der Absamer Feuerwehrkommandant Bernhard Fischler.