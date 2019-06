Treue Hündin „Senta“ hat jetzt ein neues Zuhause

Die Hündin hat so viel mitgemacht - aber jetzt schaut es danach aus, als könnte es für sie in eine glückliche Zukunft gehen: „Senta“, die vier Tage neben ihrem toten Herrl im Wald gewacht hatte und seither todtraurig war, kam am Freitag in ihr neues Zuhause. Bei einem älteren Steirer, der rührend ist!