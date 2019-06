Polizei geht gegen illegale Prostitution vor

Des weiteren steht eine 29-jährige Rumänin im Verdacht, ihre Liebesdienste „außerhalb bewilligter Bordelle“ anzubieten. Ausgehend von einer Anzeige auf einer einschlägigen Online-Seite führten die Ermittlungen die Exekutive ebenfalls am Dienstag zu einem Hotel in Wals. Dort trafen die Beamten die Rumänin an, die sich geständig zeigte und zugab, in ihrem Zimmer Prostitution auszuüben. Auch sie wird angezeigt.