Grazer Schauspielhaus spielt in Berlin groß auf

Weyde lässt „die da oben“ (Henriette Blumenau, Florian Köhler, Nico Link) wie Spinnen in einem starren Netz des althergebrachten Miteinanders (Bühne: Thea Hoffmann-Axthelm) hängen, das Julia Gräfner von unten zu sprengen droht: „Wo ist mein Narrativ?“, fragt sie mit immer größerem Nachdruck und wird so lange ignoriert, bis sie (auch darstellerisch) zur Naturgewalt mutiert und das gesellschaftliche Netzwerk endgültig zerreißt. Und so hängen am Ende nicht nur die Darsteller, sondern das ganze System in der Schwebe.