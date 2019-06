Pfingsten: Das Wochenende der Raser

Die Wiestal Landesstraße ist als beliebte Biker-Strecke bekannt. Zu Pfingsten nahmen es einige Motorradfahrer mit den Tempo-Limits nicht so genau. Am Samstag wurde ein Tscheche (41) in einer 60er-Beschränkung mit satten 152 km/h ertappt, ein 63-jähriger Landmann brachte es gar auf 161 Sachen. Ein Lenker aus dem Wuppertal (56) tappte mit 117 km/h in die Radarfalle. Alle drei sind ihre Führerscheine los und werden angezeigt.