Grazer „Puber“: Polizei fahndet nach Sprayer

„Puber“ ist ein Sprayer, der es zu Berühmtheit brachte, wenn auch zu zweifelhafter. Der Schweizer trieb jahrelang sein Unwesen, zuerst in Zürich und dann in Wien, bis er schließlich geschnappt wurde. Er wurde zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt. Der Schaden, den er bis zu seiner Enttarnung angerichtet hatte, ging in die Zigtausende Euro.