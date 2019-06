Drohne vom Himmel gefallen

In der Nacht auf Freitag hatte sich ein heftiges Gewitter über dem Donautal im Bezirk Krems entladen. Besonders arg betroffen war Weißenkirchen in der Wachau. „Das wahre Ausmaß zeigte sich erst gegen 7 Uhr in der Früh“, berichtet Florian Stierschneider vom örtlichen Feuerwehrkommando. Nachts waren in 30 Minuten mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, mehrere Straßen waren total verschlammt, die Tiefgarage unter dem Rathausplatz musste ausgepumpt werden, ebenso zahlreiche Keller.