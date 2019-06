Radsport-Mekka

Die „Alpentour-Trophy“ - mittlerweile eine steirische Traditionsveranstaltung, die eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Seit 21 Jahren „strampeln“ die Organisatoren Gerhard Schönbacher und Regina Stanger unermüdlich wie die Radler selbst. Schönbacher blickt zurück. „Angefangen hat alles in Ramsau 1998, mit etwa 150 Startern. Dann haben wir eine Zeit lang den Prolog in Graz gehabt. Aber das war von der Logistik her beinhart. Seit acht Jahren fühlen wir uns jetzt schon in Schladming pudelwohl“, so der frühere Tour-de-France-Finisher, der heuer wieder die Crème de la Crème der Mountainbike-Szene bei seinem Rennen begrüßen darf. Alban Lakata etwa ist dreifacher Weltmeister, bei den Damen feiert mit Sabine Spitz eine deutsche Weltmeisterin und Olympiasiegerin ihre Schladming-Premiere.