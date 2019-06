Diese Hunde und Katzen suchen ein neues Zuhause

Die junge Blümchen ist sehr verspielt und verbringt gerne Zeit im Grünen. Sie freut sich auf ein Zuhause – am besten in ländlicher Umgebung – bei aktiven Menschen. Terminvereinbarungen und Rückfragen im TierQuarTier Wien unter Tel.: 01/734 11 02/115 oder an die E-Mail-Adresse: hundevergabe@tierquartier.at.