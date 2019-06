Wanda melden sich zurück: Ciao!

Neues Album in nur neun Tagen eingespielt

Zwischen tanzbaren Nummern gibt es auf ihrem lang ersehnten vierten Studioalbum aber auch was zum Nachdenken auf die Ohren - für „die ganz ruhigen Minuten auf der Couch“, so Poppe. Eingespielt in nur neun Tagen in einem großen uneingezäunten Haus an der tschechischen Grenze, erinnert die Entstehungsgeschichte von „Ciao“ ein kleines bisserl an jene von „A Night at the Opera“ von Queen, die die ländliche Idylle auch für sich nutzten.