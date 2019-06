Vor 50 Jahren: Wiener schreiben Bayern-Geschichte

„War auch so deppert“

Starek, 1967 Torschützenkönig bei Rapid, hatte schon zuvor Geschichte geschrieben: 1968 holte er mit Nürnberg den Meistertitel. Ein Jahr später dann der ganz große Wurf: Meister und Cup-Sieger mit dem großen FC Bayern. Von Verletzungen gebeutelt, ging es für „Gustl“ 1970 zurück zu Rapid. Als pflegeleichter Spieler ging Starek freilich nicht in die Geschichte ein. „Wenn ich einen jungen narrischen Spieler im Fernsehen sehe, möchte ich am liebsten reinkraxeln und dem eine runterhauen. Und dann denke ich mir: ‘Ich war ja früher auch so deppert‘“, sagt der heute 74-Jährige im aktuellen Bundesliga-Journal über seine Zeit als Aktiver. In der Meistersaison 1968/69 traf Starek viermal für Bayern.