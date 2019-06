Zugreisenden Messer in Hals gerammt: Einweisung!

„Keine Alternative" zu einer Einweisung

Der 27-Jährige befindet sich in einem Klinikum in vorläufiger Anhaltung. Der Betroffene sei seit einigen Jahren besachwaltet und habe in jungen Jahren Cannabis konsumiert, bisher habe der Mann zahlreiche ambulante und stationäre Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen verbracht, zuletzt im Dezember 2018, sagte der Staatsanwalt. Der Verteidiger betonte, dass sein Mandant an einer „sehr schwerwiegenden psychischen Erkrankung“ leide. „Umbringen wollte er niemanden“, meinte der Rechtsanwalt. Die Erkrankung präge das gesamte Denken und Handeln des 27-Jährigen, führte der Sachverständige aus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit seien gleichartige Tathandlungen zu erwarten. Es bestehe „keine Alternative“ zu einer Einweisung, erklärte der psychiatrische Gutachter.