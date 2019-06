Eine zauberhafte Zeitreise in Bad Gleichenberg

Der ganze Ort Bad Gleichenberg wird am 16. Juni wieder zur Bühne, wenn hunderte Personen in historischen Kostümen durch den Kurpark flanieren, charmante Wiener Cafés und Restaurants zum Verweilen einladen, in edlen Pavillons selten gewordenes Handwerk angeboten wird und Platzkonzerte von Walzerklängen bis Marschmusik eine geschichtsträchtige Atmosphäre schaffen. Das traditionelle Biedermeierfest in Bad Gleichenberg hat wirklich für jeden etwas zu bieten. Neben Pferdekutschenfahrten und Kinderprogramm auch ein Höhepunkt: die größten Holzspiele Europas.