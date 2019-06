Pläne für Riesen-Solaranlage bleiben aufrecht

Die Solar-Experten von Solid (circa 35 Dienstnehmer) rund um die Geschäftsführer Christan Holter und Franz Radovic haben weltweit Projekte umgesetzt, etwa in China, Singapur, Abu Dhabi, in der der Karibik und in Lateinamerika. Im Zuge dieser Internationalisierung wurden Tochterfirmen in Singapur und in den USA gegründet.