14-Jähriger nach Raub festgenommen

Wie sich herausstellte, war es nicht die einzige Straftat des gebürtigen Russen an diesem Wochenende. Bereits Tags zuvor soll er an zwei weiteren Überfällen beteiligt gewesen sein: Zwei Jugendliche aus Hallein und Piding wurden am Samstag vor einem Lokal am Rudolfskai mit Schlägen ins Gesicht verletzt, die Angreifer flüchteten mit deren Geldtaschen. Nur eine halbe Stunde später soll der 14-Jährige auch einen 20-Jährigen aus Bad Reichenhall mit Faustschlägen und Tritten außer Gefecht gesetzt und ihm eine Umhängetasche gestohlen haben. Er ist zum Teil geständig und wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.