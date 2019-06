Explosion bei Arbeiten an Pool: Tiroler (50) tot!

Drama am Sonntagnachmittag in Natters in Tirol: Bei Sanierungsarbeiten eines privaten Schwimmbades ist es aus bisher unbekannter Ursache zur Explosion des Sandfilterbehälters gekommen. Dabei kam ein 50-Jähriger ums Leben. Eine Obduktion des Verunglückten wurde angeordnet, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.