Sex? Six! Klopp läuft als Sänger zu Höchstform auf

Wie wahrscheinlich jeder weiß, hat Liverpool Tottenham 2:0 im Champions League-Finale besiegt. In einem Interview nach dem Match zeigte Jürgen Klopp, der mittlerweile legendäre Manager von Liverpool, dass er nicht nur Humor hat, sondern auch musikalisch bewandert ist. Den berühmten Salt-N-Pepa-Hit „Let‘s Talk About Sex“ schrieb er schnell in „Let‘s Talk About Six“ um. Die „Reds“ eroberten zum sechsten Mal den prestigeträchtigsten Europapokal. Freilich: Bei den ersten vier Malen gab es die Champions League noch nicht.