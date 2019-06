Maierhofer vor Aufstieg: „Ein brutales Feuerwerk“

Tor und Assist

Jetzt hat der Sturm-Hüne diese Emotionen wieder erlebt. Donnerstag in Neuchatel, er erzielte das 1:0, legte den 4:0-Endstand auf. Eine Sternstunde für den FC Aarau im Relegations-Hinspiel gegen Xamax, den Vorletzten der Schweizer Super League. Am Sonntag können der Major und Co. daheim den Aufstieg perfekt machen. Auch wenn er warnt: „Im Fußball weiß man nie.“