Bewegender Abschied von Hannelore Elsner

Verwandte, Freunde, Kollegen und andere Weggefährten haben Schauspielerin Hannelore Elsner bei einem feierlichen Requiem in München die letzte Ehre erweisen. Regisseurin Doris Dörrie, Schauspieler Florian David Fitz und Schauspielerin Iris Berben erinnerten am Freitag bei der öffentlichen Trauerfeier an Elsner, die am Ostersonntag mit 76 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben war.