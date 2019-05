Alle vier Jahreszeiten in nur einem Monat

Auf Schnee folgte Frost und sehr viel Regen

In unglaublichem Kontrast dazu steht der Mai des Vorjahres: der war in Österreich der wärmste in 150 Jahren und brachte in Innsbruck 15 Sommertage hervor. Der Mai glänzte aber nicht nur durch die Abwesenheit des Sommers, viel mehr war es die Anwesenheit des Winters, die diesen Monat so speziell machte. In Reutte lagen am Morgen des 5. Mais etwa 16 Zentimeter Neuschnee, in Patsch wurden die blühenden Tulpen angezuckert und in Götzens mussten 15 Zentimeter weiße Pracht von Autodächern geschöpft werden.