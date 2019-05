Lebensmitteleinkauf: Preisunterschiede enorm!

Bei vier Produkten gab es Unterschiede von über 100 Prozent

Während in Innsbruck die Preise für den kompletten Warenkorb zwischen 72,16 und 77,40 Euro lagen, bewegten sich die Preise in München zwischen 60,43 und 64,02 Euro. Im Schnitt kostete der Warenkorb in München 62,22 Euro, in Innsbruck 74,48 Euro - 19,70 Prozent Unterschied.