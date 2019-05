30-Jähriger stürzt über Böschung in einen Graben

Ein 30-jähriger Student aus Polen ist am Montag beim Postalmklamm-Klettersteig in Strobl (Flachgau) ausgerutscht und über eine Böschung in einen Graben gestürzt. Der Mann erlitt laut Polizei eine schwere Unterschenkelverletzung. Er wurde von zehn Bergrettern der Ortsstelle Strobl gegen 18.00 Uhr aus der Klamm geborgen, erstversorgt und dann vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Bad Ischl gebracht.