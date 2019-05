Für diese TV-Legende unterbricht sie ihre Auszeit

„Gespannt, was Fischer zu erzählen hat“

Am Donnerstag soll an einem geheimen Ort ein Gespräch für Elstners Talkshow „Wetten, das war’s..?“ aufgezeichnet werden. Elstner erklärte begeistert gegenüber der „Bild“: „Ich gehöre zu Helene Fischers großen Bewunderern. Sie ist eine hochbegabte, fleißige Sängerin und arbeitet sehr diszipliniert. Ihren gigantischen Erfolg hat sie sich hart erarbeitet.“ Er freue sich sehr auf das Treffen und sei gespannt, was Fischer zu erzählen habe.