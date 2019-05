Neues Viertel kann kommen

Im Süden von Seekirchen wird mit dem Stadtquartier ein neues Viertel entstehen. An die 150 Wohnungen, das Bezirksgericht und der Stadtpark sollen entstehen.

In der Gemeindevertretung wurde unlängst der Bebauungsplan dafür beschlossen. Wie angekündigt hatte Bürgermeister Konrad Pieringer zuvor noch das Gespräch mit den Anrainer gesucht. „Wir haben die Wünsche berücksichtigt“, sagt Pieringer, der die Zusammenarbeit in der neuen Gemeindevertretung lobte.