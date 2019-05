Pures Grauen im Rückwärtsgang

Zur komplexen Handlung des Romans kommt noch, dass der britische Autor Martin Amis seinem Protagonisten eine Art abgespaltenes, distanziertes Ich als Erzählerfigur zur Seite stellt, was erst im Laufe der Geschichte Sinn ergibt. Anfangs wirkt die Rückwärts-Erzählung eher wie ein netter Gag. Der Tote erwacht, Ärzte kämpfen um sein Leben, er wird stärker und jünger, trocknet sich die Hände ab, bevor er sie wäscht, zieht an der Klospülung, bevor er die Toilette benutzt. Doch schnell wird klar, so harmlos und freundlich ist dieser Todd Friendly nicht, Dieser Identität folgt nämlich eine zweite, eine dritte und schließlich eine vierte, endgültige, die sich als KZ-Arzt im Team von Josef Mengele in Auschwitz/Birkenau entpuppt. Hier beginnt dann der Text wirklich zu greifen.