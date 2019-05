Innsbruck: Linienbus hebt Straßenbahn aus Schienen

Ein „Öffi“-Unfall hat am Freitagabend in Innsbruck für Aufsehen gesorgt. Ein Bus war am Marktgraben gegen eine Straßenbahn gekracht, wodurch diese aus den Schienen gestoßen wurde. Eine 81-jährige Fußgängerin erschrak so sehr, dass sie davonlief und stürzte. Sie erlitt dabei Verletzungen.