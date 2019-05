Verwirrspiel rund um Parkplätze auf Hungerburg

„Gebührenpflichtig“ ist durchgestrichen

Sieht man sich jedoch die Situation vor Ort an, kennt man sich derzeit nicht so recht aus. Zum großen Parkplatz des ehemaligen Supermarktes führt ein Schild hinein, doch das Adjektiv „gebührenpflichtig“ ist durchgestrichen. Kann man hier somit im Moment kostenlos parken, obwohl die Parkraumbewirtschaftung eigentlich schon in Kraft ist?